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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛИ НА 7,4%
17:33 22.01.2021
В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 22,4 млн тонн грузов, или 107,4% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2351,6 млн тонно-километров, или 102,9% к уровню 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 151,7 млн человек, или 84,3% по отношению к предыдущему году.
Пассажирооборот составил 992,9 млн пассажиро-километров, или 78,8% к уровню 2019 года.
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