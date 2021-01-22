В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 22,4 млн тонн грузов, или 107,4% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 2351,6 млн тонно-километров, или 102,9% к уровню 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 151,7 млн человек, или 84,3% по отношению к предыдущему году.

Пассажирооборот составил 992,9 млн пассажиро-километров, или 78,8% к уровню 2019 года.