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ЭКОНОМИКА РБ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДК ПРИНЕСЛО В ДОХОД ГОСУДАРСТВА БОЛЕЕ 10 МЛН РУБЛЕЙ В 2020 ГОДУ - ГТК
17:11 22.01.2021
В 2020 году использование инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) на таможне принесло в доход государства более 10 млн рублей, а в течение последних 5 лет использование ИДК возвращает в среднем около 40 рублей дохода на 1 рубль затрат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в то время как физический досмотр транспортного средства может занимать до 4 часов, среднее время на сканирование грузовика с применением инспекционно-досмотрового комплекса и анализ результатов – 10 минут.
В настоящее время таможенными органами эксплуатируется 10 инспекционно-досмотровых комплексов: 4 мобильных ИДК, 5 стационарных и 1 железнодорожный.
За 2020 год с применением ИДК выявлено более 1750 нарушений, в том числе и преступления, связанные с попытками перемещения через таможенную границу крупных партий наркотиков.
«Неинтрузивные технологии контроля позволяют быстро проверить содержимое транспортных средств без необходимости разгрузки товара, таким образом подтвердить или опровергнуть результаты оценки рисков», - отметили в ГТК.
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