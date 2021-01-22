В 2020 году использование инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) на таможне принесло в доход государства более 10 млн рублей, а в течение последних 5 лет использование ИДК возвращает в среднем около 40 рублей дохода на 1 рубль затрат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, в то время как физический досмотр транспортного средства может занимать до 4 часов, среднее время на сканирование грузовика с применением инспекционно-досмотрового комплекса и анализ результатов – 10 минут.

В настоящее время таможенными органами эксплуатируется 10 инспекционно-досмотровых комплексов: 4 мобильных ИДК, 5 стационарных и 1 железнодорожный.

За 2020 год с применением ИДК выявлено более 1750 нарушений, в том числе и преступления, связанные с попытками перемещения через таможенную границу крупных партий наркотиков.

«Неинтрузивные технологии контроля позволяют быстро проверить содержимое транспортных средств без необходимости разгрузки товара, таким образом подтвердить или опровергнуть результаты оценки рисков», - отметили в ГТК.