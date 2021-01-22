Результаты контроля за работой свиноводческих объектов и меры по повышению ее эффективности рассмотрены на заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, облисполкомом принимаются определенные меры по наращиванию объемов производства свинины, в том числе посредством реализации инвестиционных проектов по строительству современных свинокомплексов за счет государственных средств (в Славгородском районе) и частных инвестиций (в Белыничском районе). Однако эти объекты пока не вносят весомый вклад в общий результат.

В частности, в регионе не удается восстановить производство свинины на уровне 2012 года. Это обусловлено слабой эффективностью работы отрасли (в первую очередь из-за низких привесов свиней).

Как отмечено на заседании коллегии, в регионе есть значительные резервы наращивания объемов производства свинины, сокращения затрат за счет строгого соблюдения технологических требований и ветеринарно-санитарных правил. Приходится констатировать, что государственной ветеринарной службой не осуществляется эффективный контроль в полной мере: не обеспечиваются предусмотренные законодательством полный охват и ежемесячная периодичность проведения контрольных мероприятий на свиноводческих объектах.

Комитет госконтроля Могилевской области предложил облисполкому принять меры по повышению объемов производства свинины при безусловном соблюдении технологических и ветеринарно-санитарных требований, устранить выявленные недостатки, обеспечить должный государственный надзор за работой свиноводческих объектов.