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ЭКОНОМИКА РБ
НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ ТРАКТОРА BELARUS ПРОШЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ ЕС
15:38 22.01.2021
Тракторы BELARUS-952.7, 923.7, 1025.7, 1220.7 и 1221.7 с двигателями Caterpillar прошли сертификационные испытания для выхода на рынок Европейского союза.
«Сертификационные испытания мы успешно прошли в прошлом году. В ближайшее время получим соответствующие документы», - рассказал генеральный конструктор ОАО «МТЗ» Андрей Стасилевич.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в мае на завод должны прибыть 100 двигателей Caterpillar, отвечающих европейским экологическим требования Stage-5. И уже в июне будет собрана первая партия тракторов для поставки на европейский рынок. Серийное производство планируется начать в IV квартале 2021 года.
Обновленные тракторы для ЕС выполняются с учетом Регламента № 167/2013, оговаривающего требования к конструкции тракторов для обеспечения безопасности.
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