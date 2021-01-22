Тракторы BELARUS-952.7, 923.7, 1025.7, 1220.7 и 1221.7 с двигателями Caterpillar прошли сертификационные испытания для выхода на рынок Европейского союза.

«Сертификационные испытания мы успешно прошли в прошлом году. В ближайшее время получим соответствующие документы», - рассказал генеральный конструктор ОАО «МТЗ» Андрей Стасилевич.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в мае на завод должны прибыть 100 двигателей Caterpillar, отвечающих европейским экологическим требования Stage-5. И уже в июне будет собрана первая партия тракторов для поставки на европейский рынок. Серийное производство планируется начать в IV квартале 2021 года.

Обновленные тракторы для ЕС выполняются с учетом Регламента № 167/2013, оговаривающего требования к конструкции тракторов для обеспечения безопасности.