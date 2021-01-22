27 января 2021 года первый заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Сергей Гурко проведет прямую телефонную линию с населением.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юридические лица могут задать вопросы с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона (+375- 17) 398-60-47.

При обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).