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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОАО "БЕЛРЕСУРСЫ" ПРОВЕДЕТ 27 ЯНВАРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С НАСЕЛЕНИЕМ
15:08 22.01.2021
27 января 2021 года первый заместитель генерального директора ОАО "Белресурсы" - управляющая компания холдинга "Белресурсы" Сергей Гурко проведет прямую телефонную линию с населением.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, граждане и юридические лица могут задать вопросы с 14.00 до 20.00 часов по номеру телефона (+375- 17) 398-60-47.
При обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
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