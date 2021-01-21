В 2020 году объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 10093,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,4% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 140,1%, в обрабатывающей промышленности – 103,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 102,6% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,9%.

Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 112,2%, с ноябрем 2020 г. – 101,6%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 47,9%, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры – на 22,3%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 11,1%, химических продуктов – на 9,1%, прочих готовых изделий, ремонту, монтажу машин и оборудования – на 8,3%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 1,2%.