В НАН Беларуси будет создана единая информационно-коммуникационная площадка по подготовке диссертационных работ. Эта молодежная инициатива получила поддержку на общем собрании Совета молодых ученых НАН Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, на данном ресурсе будет в понятной и доступной форме размещена вся необходимая информация для молодых исследователей, которая необходима для подготовки диссертаций.

Как отметила, представляя проект, председатель Совета молодых ученых Отделения биологических наук НАН Беларуси Виктория Головенчик, «подготовка диссертаций требует сложного комплексного подхода. И часто именно отсутствие всей необходимой информации – по учебе в аспирантуре, по требованиям, которые предъявляются к написанию диссертации, часто удерживает молодых ученых от работы по подготовке диссертационных работ».

В настоящее время Совет молодых ученых НАН Беларуси объединяет около 2 тысяч 200 молодых ученых из 77 научных организаций. Это – более 25% численности исследователей Академии наук.