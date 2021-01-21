ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ПОДРОС НА 0,9%

14:04 22.01.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за 2020 год в текущих ценах составил 9744,7 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 0,9% к уровню 2019 г.