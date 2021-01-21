В Минске осуществляют деятельность 140,8 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,6 тыс. организаций и 82,2 тыс. индивидуальных предпринимателей. Налоги также платят 267,0 тыс. граждан.

В рейтинге обеспечивших наибольшие суммы поступлений плательщиков столицы – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «ТАБАК–ИНВЕСТ», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «Мобильные телесистемы», РУП «Минскэнерго», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), ЗАО «Минский завод виноградных вин».

Эти организации внесли в бюджет 3,9 млрд рублей, что составляет почти треть доходов консолидированного бюджета города.