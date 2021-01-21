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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛСЯ НА 0,9%, ОПТОВЫЙ – ВЫРОС НА 10,2%
13:12 22.01.2021
В Гродненской области розничный товарооборот в 2020 году составил 5 301 млн рублей, или 99,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 13,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 87,6% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 4642,9 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 194,3 млн рублей, или 81,4% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
В 2020 году оптовый товарооборот составил 2999,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 110,2% к уровню 2019 года.
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