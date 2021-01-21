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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В ОРШЕ ВОССТАНОВЛЕНО
12:57 22.01.2021
Теплоснабжение в Орше восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал РУП "Витебскэнерго".
Согласно информации, персонал филиала "Оршанская ТЭЦ" завершил работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь.
"В 5.00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей Орши. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.
Как уже сообщалось, без отопления вечером 21 января остались несколько микрорайонов города. Для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная".
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