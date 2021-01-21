ЭКОНОМИКА РБ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ В ОРШЕ ВОССТАНОВЛЕНО

12:57 22.01.2021 Теплоснабжение в Орше восстановлено. Об этом сообщает Telegram-канал РУП "Витебскэнерго". Согласно информации, персонал филиала "Оршанская ТЭЦ" завершил работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь. "В 5.00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей Орши. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении. Как уже сообщалось, без отопления вечером 21 января остались несколько микрорайонов города. Для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная".