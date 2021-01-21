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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ-ПАРТНЕР RED HAT С КОМПЕТЕНЦИЕЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛАТФОРМ
12:51 22.01.2021
IBA Group (резидент ПВТ) стала первой в Беларуси компанией-партнером Red Hat, которой присвоена компетенция Container Platform Specialist.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, это значит, что IBA Group признана технологическим лидером и надежным консультантом, который работает c Red Hat OpenShift.
Сегодня IBA Group является партнером компании Red Hat уровня Advanced Solution Provider, работающим не только с классическими продуктами и решениями Red Hat, но и с одной из ведущих и востребованных на рынке мультиоблачных контейнерных платформ — Red Hat OpenShift.
“Получение данной компетенции является признанием наших заслуг в области развития облачных и контейнерных сред в Беларуси. Также это является и стимулом к дальнейшему росту и привлечению новых заказчиков”, - прокомментировал руководитель отдела в IBA Group Дмитрий Томко
OpenShift Container Platform — это контейнерная платформа приложений, которая позволяет предприятиям управлять развертыванием контейнеров и масштабировать свои приложения с помощью Kubernetes. По данным The Forrester Wave, в 3 квартале 2020 года Red Hat была названа лидером среди 8 поставщиков мультиоблачных контейнерных платформ.
Присвоение данной компетенции расширяет возможности IBA Group как поставщика разнообразных ИТ-решений и способствует оптимизации затрат конечных пользователей, а значит и повышению их конкурентоспособности.
Отметим, что сотрудничество компаний началось в 2014 году с подписания партнерского соглашения. Через год, в 2015 году, в IBA Institute появились сертифицированные курсы по администрированию систем Red Hat.
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