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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛАСЬ ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ-ПАРТНЕР RED HAT С КОМПЕТЕНЦИЕЙ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛАТФОРМ


12:51 22.01.2021

IBA Group (резидент ПВТ) стала первой в Беларуси компанией-партнером Red Hat, которой присвоена компетенция Container Platform Specialist.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, это значит, что IBA Group признана технологическим лидером и надежным консультантом, который работает c Red Hat OpenShift.

Сегодня IBA Group является партнером компании Red Hat уровня Advanced Solution Provider, работающим не только с классическими продуктами и решениями Red Hat, но и с одной из ведущих и востребованных на рынке мультиоблачных контейнерных платформ — Red Hat OpenShift.

“Получение данной компетенции является признанием наших заслуг в области развития облачных и контейнерных сред в Беларуси. Также это является и стимулом к дальнейшему росту и привлечению новых заказчиков”, - прокомментировал руководитель отдела в IBA Group Дмитрий Томко

OpenShift Container Platform — это контейнерная платформа приложений, которая позволяет предприятиям управлять развертыванием контейнеров и масштабировать свои приложения с помощью Kubernetes. По данным The Forrester Wave, в 3 квартале 2020 года Red Hat была названа лидером среди 8 поставщиков мультиоблачных контейнерных платформ.

Присвоение данной компетенции расширяет возможности IBA Group как поставщика разнообразных ИТ-решений и способствует оптимизации затрат конечных пользователей, а значит и повышению их конкурентоспособности.

Отметим, что сотрудничество компаний началось в 2014 году с подписания партнерского соглашения. Через год, в 2015 году, в IBA Institute появились сертифицированные курсы по администрированию систем Red Hat.
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