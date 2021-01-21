Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 января 2021 года выросло до более 231,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 234 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 218 тыс. 831 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2087 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1628 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1813 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 541 тест. Всего в стране проведено 4 млн 330 тыс. 509 тестов.