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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 234,1 ТЫС.


12:22 22.01.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 22 января 2021 года выросло до более 231,4 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 234 тыс. 111 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 218 тыс. 831 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2087 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1628 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1813 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 541 тест. Всего в стране проведено 4 млн 330 тыс. 509 тестов.
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