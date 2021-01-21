В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Гродненской области перевезено 24,5 млн тонн грузов, или 98,8% к 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 3438,5 млн тонно-километров, или 99,2% к уровню 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовались 112 млн человек, или 82% по отношению к предыдущему году.

Пассажирооборот составил 817,6 млн. пассажиро-километров, или 73,9% к уровню 2019 года.