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В БЕЛАРУСИ НЕКОТОРЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ - МИНЗДРАВ


11:49 22.01.2021

На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Некоторые отделения больниц начинают работать в обычном режиме, сообщает Telegram-канал Минздрава.

Однако, как отмечают специалисты Минздрава, к перепрофилированию в областях подходят взвешенно, ведь в феврале ежегодно отмечается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями.

В Брестской области полностью прошли процедуру дезинфекции и возобновили работу в обычном режиме центральные районные больницы Жабиновского, Каменецкого и Малоритского районов.

В Витебской области с 18 января возобновили работу в обычном режиме 86 коек в центральных районных больницах. С 21 января полностью работает в штатном режиме Витебский областной специализированный центр. С 25 января возобновляет работу Витебский областной реабилитационный центр для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств.

В Гродненской области идет перепрофилирование коек, подготовленных для ковидных пациентов. К обычному режиму работы возвращается Городская клиническая больница № 3 Гродно. Одной из первых больниц, которые полностью вернутся к нормальному функционированию, станет городская клиническая больница №3. Сейчас здесь проводятся дезинфекционные и подготовительные мероприятия. Работать в обычном режиме клиника начнет с 22 января. Принимать пациентов начнут неврологическое, терапевтическое, кардиологическое и психоневрологическое отделения. Сейчас в регионе для обычного режима работы перепрофилировано более 300 коек.

В Гомельской области дополнительно возвращены в обычный режим функционирования: с 21 января - отделение патологии беременности Гомельской городской клинической больницы №1 с дальнейшим поэтапным перепрофилированием в обычный режим работы учреждения (385 коек), а с 22 января - кардиологическое отделение (на 30 коек) в Мозырской городской больнице.

На этой неделе проходят дезинфекцию и с 24 января планируют принимать профильных пациентов специалисты Могилевской областной клинической больницы. Также на этой неделе Бобруйский межрайонный онкологический диспансер будет проводить мероприятия по возращению к обычному режиму работы.

На этой неделе в обычный режим работы постепенно планирует возвращаться Воложинская центральная районная больница – первое отделение на 20 коек проходит дезинфекцию. Также открываются первые профильные (100 коек) отделения в Солигорской центральной районной больнице. А с 29 января планируется открыть для планового приема первые 20 коек в Жодинской центральной городской больнице.

Кроме того, планируется перепрофилировать после работы с COVID-19, и первые отделения в Минской центральной районной больнице в Атолино.

В Минске с 25 января открываются для профильного приема пациентов городская гинекологическая больница, 2 роддом, а также 11 больница. Планируется, что в 11 больнице будут открыты места для прохождения реабилитации 185 коек. Кроме того, планируется открыть с 25 января 60 коек урологического отделения в 4 больнице. В планах – переход на обычный режим работы с 1 февраля отделений 1 городской больницы - кардиология, нефрология, ревматология, эндокринология. Также планируется, что в это же время откроется городской центр остеопороза.
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