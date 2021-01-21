В структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики Минска с долей 76,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 23,5% всех поступлений, на физических лиц – 2,5%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.

В Минске насчитывается 138,2 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 9,9 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно.