|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.01.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ МИНСКА С ДОЛЕЙ 76,5% ЛИДИРУЕТ ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ БЮДЖЕТА В 2020 ГОДУ
11:33 22.01.2021
В структуре поступлений в бюджет по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики Минска с долей 76,5%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 23,5% всех поступлений, на физических лиц – 2,5%, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%.
В Минске насчитывается 138,2 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 9,9 млрд рублей и 3,1 млрд рублей соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2021
Курсы в банках
на 22.01.2021
Конвертация в банках
на 22.01.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте