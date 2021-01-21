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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ВЫРОСЛО НА 1,5%
11:15 22.01.2021
В 2020 году объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 12 868,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,5% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 97,9%, в обрабатывающей промышленности – 101%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 106,2% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.
Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 110,3%, с ноябрем 2020 г. – 103,9%.
Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры на 47,8%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 26,4%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – на 3,8%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 3,3%.
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