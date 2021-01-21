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ЭКОНОМИКА РБ
РУП «МИНСКЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ ОСВОИЛО 358,2 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
10:43 22.01.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в результате установлены водогрейные электрокотлы на Минской ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4, Солигорской мини-ТЭЦ и в филиале «Молодечненские электрические сети».
Кроме того, осуществлена реконструкция подстанции (ПС) 750 кВ «Белорусская» Стародорожского района Минской области и ПС 110 кВ «Дубеи» Солигорского района Минской области, реконструкция открытого распределительного устройства-110 кВ котельного цеха № 3 Жодинской ТЭЦ в Борисове и участка воздушной линии 110кВ «Калийная-Солигорск» в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище и др.
Всего в рамках инвестпрограммы предприятием по итогам года введено в эксплуатацию 385 объектов на сумму 454,8 млн рублей.
В прошлом году также переложено 52,115 км тепловых сетей, в том числе 32,076 км по Минску и 20,039 км — по области. Введено в эксплуатацию 584,21 км линий электропередачи.
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