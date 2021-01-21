ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.01.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РУП «МИНСКЭНЕРГО» В 2020 ГОДУ ОСВОИЛО 358,2 МЛН РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ


10:43 22.01.2021

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в результате установлены водогрейные электрокотлы на Минской ТЭЦ-3, Минской ТЭЦ-2, Минской ТЭЦ-4, Солигорской мини-ТЭЦ и в филиале «Молодечненские электрические сети».

Кроме того, осуществлена реконструкция подстанции (ПС) 750 кВ «Белорусская» Стародорожского района Минской области и ПС 110 кВ «Дубеи» Солигорского района Минской области, реконструкция открытого распределительного устройства-110 кВ котельного цеха № 3 Жодинской ТЭЦ в Борисове и участка воздушной линии 110кВ «Калийная-Солигорск» в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище и др.

Всего в рамках инвестпрограммы предприятием по итогам года введено в эксплуатацию 385 объектов на сумму 454,8 млн рублей.

В прошлом году также переложено 52,115 км тепловых сетей, в том числе 32,076 км по Минску и 20,039 км — по области. Введено в эксплуатацию 584,21 км линий электропередачи.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.01.2021
валюта курс
EUR 3.0799
USD 2.5372
RUB 3.4595
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 21.01.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0799 -0.0054
USD 2.5372 -0.0019
RUB 3.4595 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.1000
USD 2.5470 2.5500
RUB 3.4200 3.4290
подробнее

Конвертация в банках
на 22.01.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2180
EUR/RUB 90.3500 90.7000
USD/RUB 73.4000 74.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте