ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД ПОДРОС НА 0,1%

10:36 22.01.2021 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за 2020 год в текущих ценах составил 11 879,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,1% больше к уровню 2019 г.