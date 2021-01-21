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ЭКОНОМИКА РБ


НЕСКОЛЬКО МИКРОРАЙОНОВ ОРШИ ИЗ-ЗА АВАРИИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ


10:27 22.01.2021

Несколько микрорайонов Орши из-за аварии на тепломагистрали остались без отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.

"Сегодня с 17.00 в Орше, в районе ул. Советской, персоналом филиала "Оршанская ТЭЦ" организован аварийный ремонт тепломагистрали диаметром 630 мм. Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично жилпоселка льнокомбината", - говорится в сообщении.

Согласно информации, для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная".
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