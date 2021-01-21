ЭКОНОМИКА РБ

НЕСКОЛЬКО МИКРОРАЙОНОВ ОРШИ ИЗ-ЗА АВАРИИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

10:27 22.01.2021 Несколько микрорайонов Орши из-за аварии на тепломагистрали остались без отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома. "Сегодня с 17.00 в Орше, в районе ул. Советской, персоналом филиала "Оршанская ТЭЦ" организован аварийный ремонт тепломагистрали диаметром 630 мм. Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично жилпоселка льнокомбината", - говорится в сообщении. Согласно информации, для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная".