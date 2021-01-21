ЭКОНОМИКА РБ

ООО «АСБ ЛИЗИНГ» ПРИЗНАНО ЛУЧШЕЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

10:15 22.01.2021 ООО «АСБ Лизинг» - лизинговое предприятие ОАО «АСБ Беларусбанк» признано лучшей лизинговой компанией среди лизинговых операторов Беларуси по поддержке малого и среднего предпринимательства с участием финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и награждено соответствующей памятной наградой. «ООО «АСБ Лизинг» активно развивает свой бизнес с предприятиями малого и среднего предпринимательства в рамках разработанных специальных лизинговых продуктов. В 2021 году общество планирует продолжать сотрудничество с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в данном направлении», - говорится в сообщении лизинговой организации.