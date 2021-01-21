ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ РЕМОНТ НА УЧАСТКЕ ТЕПЛОСЕТИ БУДЕТ ВЕСТИСЬ НЕПРЕРЫВНО ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - БЕЛЭНЕРГО

09:26 22.01.2021 Персонал филиала «Минские тепловые сети» ведет работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали на пересечении ул. Есенина и Рафиева. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго». «Выявлено место повреждения, осуществлена выемка грунта. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта», – говорится в сообщении. Ремонт будет осуществляться непрерывно до восстановления теплоснабжения отключенных потребителей. Как известно, 21 января произошло повреждение тепломагистрали № 59 диаметром 1000 мм на пересечении ул. Есенина и Рафиева. В связи с повреждением тепломагистрали приблизительно до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района (список).