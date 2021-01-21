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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ РЕМОНТ НА УЧАСТКЕ ТЕПЛОСЕТИ БУДЕТ ВЕСТИСЬ НЕПРЕРЫВНО ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - БЕЛЭНЕРГО
09:26 22.01.2021
Персонал филиала «Минские тепловые сети» ведет работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали на пересечении ул. Есенина и Рафиева. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго».
«Выявлено место повреждения, осуществлена выемка грунта. Ремонтные бригады приступили к устранению дефекта», – говорится в сообщении.
Ремонт будет осуществляться непрерывно до восстановления теплоснабжения отключенных потребителей.
Как известно, 21 января произошло повреждение тепломагистрали № 59 диаметром 1000 мм на пересечении ул. Есенина и Рафиева.
В связи с повреждением тепломагистрали приблизительно до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района (список).
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