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ЭКОНОМИКА РБ
ХОЗЯЙСТВА ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ НАМОЛОТИЛИ БОЛЕЕ 1,6 МЛН ТОНН ЗЕРНА
09:15 22.01.2021
В 2020 году в хозяйствах всех категорий Гродненской области намолочено 1639,9 тыс. тонн зерна (в весе после доработки) при средней урожайности 44,5 центнера с одного гектара.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году в хозяйствах области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составила 816,7 тыс. гектаров. На долю сельскохозяйственных организаций приходилось 91,1% от общей посевной площади, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,6%, хозяйств населения – 6,4%.
В 2020 году в хозяйствах всех категорий накопано картофеля 885 тыс. тонн. С одного гектара убранной площади получено 212 центнеров.
Валовой сбор свеклы сахарной в 2020 году составил 1331 тыс. тонн при средней ее урожайности 514 центнеров с одного гектара.
В 2020 году произведено льноволокна 8,7 тыс. тонн, с одного гектара убранной площади получено 12,2 центнера.
Овощей собрано 214,4 тыс. тонн при средней урожайности 289 центнеров с гектара.
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