Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей с 18:00 21 января до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, речь идет о следующих учебных заведениях:

лицей №1, гимназии: №10, 12, 174,192;

СШ: №26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213, 215;

Детские сады: № 94, 105, 128, 373, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564, 576.

В детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее, по возможности оставить дома.

В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с пятницы 22 января на субботу 23 января. Также будут организованы дежурные группы, в которых будет поддерживаться допустимая температура.

Проблема затронула и жилфонд.

«Жилищные организации района совместно с «Минсккоммунтеплосеть» делают все возможное, чтобы несмотря на проблему минимизировать дискомфорт и обеспечить работоспособность системы отопления. Если потребуется, будут задействованы мобильные котельные для отопления жилфонда», - сказал генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Сергей Рубанов.

По его словам, о проблемах с отоплением в Московском районе жителей оповещает служба 115. Информация обновляется в режиме реального времени, специалисты ЖЭУ замеряют температуру в домах, чтобы контролировать процесс. Предпринимаются все меры для оперативного устранения инцидента.