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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2020 ГОДУ ВЫРОС НА 0,8%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 5,1%
18:06 21.01.2021
В Гомельской области розничный товарооборот в 2020 году составил 6137,9 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 5 581,3 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 243,6 млн рублей, или 87,6% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
В 2020 году оптовый товарооборот составил 7063,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню 2019 года.
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