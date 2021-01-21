В Гомельской области розничный товарооборот в 2020 году составил 6137,9 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в 2020 году составил 5 581,3 млн рублей, или 102,2% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 243,6 млн рублей, или 87,6% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 7063,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню 2019 года.