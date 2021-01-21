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ЭКОНОМИКА РБ
НА ММЗ В 2020 ГОДУ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 41 ТЫС. ДВИГАТЕЛЕЙ
17:58 21.01.2021
В 2020 году на Минском моторном заводе (ММЗ) собрали 41 708 двигателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», ежедневно в истекшем году на заводе выпускалось с конвейера 163 мотора различной модификации.
Несмотря на экономические и географические сложности, вызванные повсеместными карантинными мерами и ограничениями, почти 43 тысячи Минских мотора в 2020 году успешно отправились по адресам своих потребителей.
На 2021 год план сборки и реализации составляет 44 270 двигателей.
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