В 2020 году на Минском моторном заводе (ММЗ) собрали 41 708 двигателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», ежедневно в истекшем году на заводе выпускалось с конвейера 163 мотора различной модификации.

Несмотря на экономические и географические сложности, вызванные повсеместными карантинными мерами и ограничениями, почти 43 тысячи Минских мотора в 2020 году успешно отправились по адресам своих потребителей.

На 2021 год план сборки и реализации составляет 44 270 двигателей.