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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ ЗА 2020 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 0,2%
17:45 21.01.2021
В 2020 году объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 22,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,2%, в обрабатывающей промышленности – 99,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,2%.
Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 106,4%, с ноябрем 2020 г. – 101,2%.
В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2020 год превысил уровень 2019 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 53%); основных фармацевтических продуктов и препаратов (на 19,7%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 18,2%); изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности (на 10,9%).
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