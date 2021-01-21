В 2020 году объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 22,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 99,8% к уровню 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101,2%, в обрабатывающей промышленности – 99,7%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 99% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,2%.

Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 106,4%, с ноябрем 2020 г. – 101,2%.

В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за 2020 год превысил уровень 2019 года. Наибольший прирост наблюдался в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 53%); основных фармацевтических продуктов и препаратов (на 19,7%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 18,2%); изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности (на 10,9%).