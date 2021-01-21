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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ РАССМОТРЕЛИ НА ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ
17:42 21.01.2021
Обучающий семинар в рамках проекта «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси», предусмотренный 2-м этапом проектной деятельности (KSP 2020/21) Программы обмена знаниями (KSP) Республики Корея, состоялся в очно-дистанционной форме 20 января 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участникам семинара были представлены 3 доклада-презентации корейских экспертов по основным направлениям проекта KSP «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси».
В частности, первый доклад был на тему разработки модели цифровой трансформации производственного процесса в машиностроении (создание «цифровой фабрики»), второй – по разработке рекомендаций по использованию больших данных и искусственного интеллекта на предприятиях отрасли (машиностроение) и третий – по разработке рекомендаций по цифровой трансформации производственно-сбытовых цепочек в секторе (машиностроение).
С белорусской стороны с докладом на тему: «Роль проекта KSP в организации цифровой трансформации промышленного сектора Беларуси» выступил начальник управления экономики инновационной деятельности министерства Дмитрий Крупский.
Всего участниками семинара стали порядка 80 представителей бизнес-сообщества, государственных органов, научно-образовательной сферы (25 – в режиме личного присутствия, остальные – онлайн). Состоялся конструктивный обмен мнениями корейских и белорусских экспертов по вопросам организации цифровой трансформации предприятий машиностроения, обсужден алгоритм конкретных действий по данной теме.
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