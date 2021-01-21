Обучающий семинар в рамках проекта «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси», предусмотренный 2-м этапом проектной деятельности (KSP 2020/21) Программы обмена знаниями (KSP) Республики Корея, состоялся в очно-дистанционной форме 20 января 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участникам семинара были представлены 3 доклада-презентации корейских экспертов по основным направлениям проекта KSP «Интеллектуальная поддержка организации цифровой трансформации промышленности Беларуси».

В частности, первый доклад был на тему разработки модели цифровой трансформации производственного процесса в машиностроении (создание «цифровой фабрики»), второй – по разработке рекомендаций по использованию больших данных и искусственного интеллекта на предприятиях отрасли (машиностроение) и третий – по разработке рекомендаций по цифровой трансформации производственно-сбытовых цепочек в секторе (машиностроение).

С белорусской стороны с докладом на тему: «Роль проекта KSP в организации цифровой трансформации промышленного сектора Беларуси» выступил начальник управления экономики инновационной деятельности министерства Дмитрий Крупский.

Всего участниками семинара стали порядка 80 представителей бизнес-сообщества, государственных органов, научно-образовательной сферы (25 – в режиме личного присутствия, остальные – онлайн). Состоялся конструктивный обмен мнениями корейских и белорусских экспертов по вопросам организации цифровой трансформации предприятий машиностроения, обсужден алгоритм конкретных действий по данной теме.