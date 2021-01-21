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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД СНИЗИЛИСЬ НА 3,6%
17:32 21.01.2021
В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 83,1 млн тонн грузов, или 96,4% к 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 32,1 млрд тонно-километров, или 98,8% к 2019 году.
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовалось 224,7 млн человек, или 85,4% к 2019 году.
Пассажирооборот составил 1559,6 млн пассажиро-километров, или 80,2% к 2019 году.
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