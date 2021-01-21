Застройщик «А-100 Девелопмент» запускает продажи квартир и пентхаусов в Квартале Depo у площади Победы в Минске.

В центре Минска построят современный жилой комплекс бизнес-класса с магазинами, частным детским садом, пешеходной улицей и искусственным прудом. Цена «квадрата» на начальном этапе — от 3500 долларов в эквиваленте.

Новый квартал строится на месте бывшего троллейбусного депо №1. Еще в 19-м веке здесь располагался конный рынок, где проводили ярмарки, а ближе к 30-м годам прошлого века пустили первые трамваи. Само депо построили в 1956 году для обслуживания растущего парка троллейбусов, хотя позже общественный транспорт стали отдалять от центра города.

«А-100 Девелопмент» приобрел участок в 2017 году на аукционе за 8,5 миллиона долларов, размер компенсационных выплат составил еще 16 млн рублей. Квартал окружают улицы Киселева, Машерова, Красная, а со стороны проспекта Независимости к нему примыкают дворовые территории и сталинская застройка, которая защищает от гула машин.

Проектировал Квартал Depo московский архитектор Сергей Скуратов, известный созданием нескольких современных жилых комплексов недалеко от храма Христа Спасителя, на Остоженке — «золотой миле» Москвы, и другими проектами. Основная идея Квартала Depo — вписать современное жилье и технологии в аутентичный облик центра Минска. Внешне здания сохранят атмосферу исторической застройки, но при этом будут соответствовать всем требованиям, предъявляемым к актуальному жилью бизнес-класса.

Квартал возведут из монолитных домов на 554 квартиры. Высота зданий ограничена 5-7 этажами, чтобы не нарушать панораму проспекта. Комплекс будет стоять на стилобате, под которым разместится подземный паркинг для жилой и коммерческой части с местами для зарядки электромобилей. Попасть на свой этаж из паркинга можно будет на лифтах (Schindler). Современные системы безопасности предусматривают видеонаблюдение и возможность доступа по чипам, системе распознавания лиц или QR-коду. Входы в подъезд с дизайнерским вестибюлем будут с уровня земли.

Дворы будут закрытыми, однако пешеходную улицу с магазинами, ресторанами, арт-пространством откроют для всех желающих. Фасады зданий облицуют клинкерным кирпичом — одним из самых дорогих отделочных материалов. Из окон в пол, которые предусмотрены во всех домах, будет открываться красивый вид: застройщик уделил большое внимание озеленению. Концепцией предусмотрена в том числе высадка взрослых деревьев, что важно в загазованном центре города.

В Квартале Depo не будет малогабаритных студий. Самые компактные — квартиры с одной спальней, от 55 кв. м., а топовые — пентхаусы свыше 200 «квадратов». Высота потолков будет не ниже 3 метров. Для квартир предусмотрены индивидуальные вентканалы, возможность установки кондиционеров, внутрипольные конвекторы, заложены электрические нагрузки выше нормативных.

«Мы создаем европейский премиум-квартал, но с уважением к архитектуре Минска. Ничего даже близкого по задумке в Беларуси еще не делали. Среди основных целей — гармонично соединить исторический антураж 1000-летнего города с модным форматом жилья, построенного по современным стандартам и технологиям. Вместе с тем мы видим Квартал Depo как место притяжения людей, где можно будет назначать встречи, гулять, интересно проводить время», - отметила генеральный директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

«Квадрат» в Квартале Depo стоит от 3500 долларов в эквиваленте. И это на начальном этапе — по мере строительства жилье может подорожать. Практика показывает, что к вводу в эксплуатацию квартиры в проектах «А-100 Девелопмент» прибавляют 30-50% уже на вторичном рынке. В качестве основных покупателей — успешные семьи и частные инвесторы. Такое жилье нередко приобретают как коллекционное, чтобы укрепить статус и личный капитал.

Сейчас на площадке ведутся работы по прокладке сетей глубокого заложения, устройству фундаментов, цокольной части домов и паркинга. Первыми построят дома в районе существующего здания по ул. Киселева, 4 — их сдадут уже в 2022 году.

«На жилье в Квартале Depo сложился большой отложенный спрос. Мы уже получили множество звонков и сообщений. Многие говорят, что следили за динамикой проекта больше 2 лет. Нас знают как застройщика, который создает квартальную застройку в соответствии с европейскими стандартами, и обоснованно ожидают появления недвижимости высокого класса, с уникальными решениями в архитектуре и инфраструктуре. А тот факт, что строительство начато в сложном 2020 году, подтверждает устойчивость и надежность нас, как застройщика», - поясняют в «А-100 Девелопмент».

Помимо жилых домов, в квартале откроются магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб и образовательный центр. Появится и свой частный детский сад. Квартал «прорежет» променад с искусственным прудом. Общественное пространство будет открыто для всех.