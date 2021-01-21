ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш» представило специалистам лесного хозяйства машину для разбрасывания соляно-песчаной смеси МРС-250.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, машина позволяет уменьшить аварийность на дорогах в гололёд и травмирование людей в неблагоприятных погодных условиях, а также свести к минимуму применение ручного труда.

МРС-250 оборудован коническим бункером объемом 250 л. и дисковым метателем с лопатками для разбрасывания соляно-песчаной смеси. Рабочая скорость — 4-13 км/ч, ширина разбрасывания - от 4 до 6 метров, агрегатируется с тракторами тягового класса 0,6-1,4.

К преимуществам МРС-250 можно отнести передовую конструкцию ворошителя, способную разрушать сводообразование соляно-песчаной смеси в бункере, механический привод от ВОМ трактора, возможность дозированной подачи и т. д.