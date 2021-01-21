В 2020 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3325,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с 2019 годом в сопоставимых ценах на 1,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 699,7 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 3% больше, чем в предыдущем году.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 218,7 тыс. тонн, что на 0,1% больше, чем в 2019 году, яиц – 469,6 млн. штук (на 2% больше).

Молока произведено 995,1 тыс. тонн, или 96,5% к предыдущему году.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1 096,4 тыс. тонн, рапса – 35,3 тыс. тонн, картофеля – 766,6 тыс. тонн, овощей – 284,3 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 93,1% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 96,1%, яиц – 77%, зерна – 94,3%, рапса – 96,3%, картофеля – 8,6% и овощей – 14,8%.