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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2020 ГОД ГОРОД МИНСК СОБРАЛ 13,3 МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
16:32 21.01.2021
За 2020 год город Минск собрал 13 321,7 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, в структуре доходов консолидированного бюджета 60,5% (8 059,1 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 39,5% (5262,6 млн рублей) – местного.
При этом значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (45,3% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,6%, по налогу на прибыль – 11,9%, по акцизам – 5,8%, налогу на доходы – 2,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,2%, налогу на недвижимость – 2,0%, земельному налогу – 1,2%.
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