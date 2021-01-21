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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД СНИЗИЛСЯ НА 0,2%
16:08 21.01.2021
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за 2020 год в текущих ценах составил 15,2 млрд рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,2% меньше к уровню 2019 г.
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