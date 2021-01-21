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ЭКОНОМИКА РБ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ПРОДАВАТЬ ИЗЛИШКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ В ЛЮБУЮ ОБЛАСТЬ СТРАНЫ
15:40 21.01.2021
Правительство Беларуси предлагает разрешить производителям продавать излишки электроэнергии потребителям в любую область страны. Вопрос развития сферы электроэнергетики и совершенствования соответствующего законодательства поднимался сегодня на совещании, которое собрал сегодня Лукашенко с руководством Совета министров для обсуждения ряда документов, затрагивающих различные сферы жизни общества.
"Как такое решение отразится на тарифах? Как учтена работа атомной станции в новых условиях?" - поинтересовался Лукашенко.
Он в целом отметил, что решения по подобным вопросам должны приниматься на уровне министерства и правительства.
"Вы же хотите больше полномочий, так берите и принимайте эти решения. Зачем их тащить на уровень президента? Главное для меня, чтобы не была разрушена единая система (энергетическая - прим.)", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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