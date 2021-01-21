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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 2,7%


15:35 21.01.2021

В бюджет Минской области за 2020 год, по оперативным данным, поступило 3511,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 583,9 млн рублей, в местные бюджеты – 2928,0 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с 2019 годом платежи выросли на 2,7% в сопоставимых ценах, или на 59,7 млн рублей.

Формирование бюджета Минской области в январе-декабре 2020 года обеспечивали более 900 тысяч плательщиков, в том числе 32,3 тысячи организаций; 44,5 тысячи индивидуальных предпринимателей и 823,5 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

От организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-декабре 2020 года поступило 1200,8 млн рублей. На их долю приходится 34,2% общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 2311,1 млн рублей налогов и платежей, или 65,8% общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет – 2073,4 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 94,9 млн рублей, физическими лицами – 142,8 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-декабре 2020 года составили 71,4 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 2,1 тыс. рублей.
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