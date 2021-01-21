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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ В НОВОЛУКОМЛЕ РАЗРАБОТАЛ ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА ОСОБО ЛЕГКОГО КЕРАМЗИТА


15:11 21.01.2021

Технологию производства особо легкого керамзита в 2020 году разработало ОАО «Завод керамзитового гравия Новолукомль», пишет газета «Витебские вести».

Керамзитопенобетон – это высококачественный стеновой материал для производства сборных изделий монолитного строительства (в особой мере – при возведении стеновых конструкций различного назначения в несъемных опалубках).

«Участвуя в разработке новых видов материалов, совместно с представителями ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С. С.», БНТУ и БГТУ, КУП «Брестжилстрой» и Гомельского ДСК мы освоили технологию выпуска особо легкого керамзита с насыпной плотностью 250 кг на метр кубический, – пояснил директор предприятия Михаил Лазарашвили. – Планируем получать керамзитопенобетон для выпуска однослойной ограждающей панели». Предварительные лабораторные результаты уже получены, и теперь необходима реализация в промышленных масштабах.

Сегодня на новолукомльском заводе действует линия с производительностью 40-45 метров куб. керамзитобетонных изделий в час. Спрос на продукцию постоянно растет. Предприятие проводит модернизацию производства, чтобы в ближайшие годы увеличить мощности по выпуску керамзита с 600 тысяч метров куб. до 1 млн в год, при этом снижая удельные расходы энергоресурсов. Цель – выйти на один из самых низких показателей по удельному расходу энергоресурсов в Европе – 40 кг условного топлива на производство 1 метра кубического керамзита.
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