В Витебской области розничный товарооборот в 2020 году составил 5375,1 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,6% розничного товарооборота области, составил 4765 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 202,6 млн рублей, или 80% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.

В 2020 году оптовый товарооборот составил 3322,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню 2019 года.