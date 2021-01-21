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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА 2020 ГОД УПАЛ НА 2,3%, ОПТОВЫЙ – НА 4,8%
14:48 21.01.2021
В Витебской области розничный товарооборот в 2020 году составил 5375,1 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,6% розничного товарооборота области, составил 4765 млн рублей, или 99,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в 2020 году составил 202,6 млн рублей, или 80% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года.
В 2020 году оптовый товарооборот составил 3322,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 95,2% к уровню 2019 года.
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