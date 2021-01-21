Ученые БГУ разработали уникальный комплекс для дистанционного наблюдения за поверхностью Земли с воздушных средств, оснащенных съемочной аппаратурой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, комплекс «Мультискан» предназначен для сбора и анализа данных о спектрах отражения, температуре, местоположении объектов с борта воздушных судов – самолетов, вертолетов, беспилотников.

Устройство может быть использовано для решения прикладных задач в различных отраслях хозяйства для мониторинга пожаров, паводков, загрязнений водостоков нефтепродуктами. Кроме того, с помощью прибора можно заранее определить повышение температуры торфяников и предотвратить возгорание, сообщив в профильные службы, отследить состояние мелиорированных земель, выявить несанкционированные карьеры и свалки.

Новация не имеет прямых аналогов в мире. Это подтверждается патентом на полезную модель № 12451 «Устройство для авиакосмической мультиспектральной съемки». В сравнении с другими схожими разработками «Мультискан» выигрывает в стоимости, размерах и комплексности.

Изобретение выполнено в виде блока различных датчиков, соединенных по беспроводной связи Bluetooth или Wi-Fi с компьютером. Это позволяет оператору дистанционно управлять всем устройством или его отдельными элементами: тепловизором, камерами, гиперспектрометром, GPS-навигатором и др.

Крепится аппарат снаружи кабины на специальном кронштейне. Весит «Мультискан» четыре килограмма, что позволяет размещать его на небольших авиационных средствах. Для защиты от пыли, влаги, ударов и других внешних воздействий блок датчиков помещен в защитный кожух. Работает комплекс от внутреннего или внешнего аккумулятора.

В 2020 году были проведены лабораторные, а также летные испытания на самолете Авиационного учебного центра «Даймонд».

Прибор производится штучно под заказ для решения конкретного спектра задач. В будущем планируется создание уменьшенного варианта «Мультискана» для установки на беспилотники Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Комплекс разработан учеными НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ под руководством заведующего отделом аэрокосмических исследований профессора Бориса Беляева.