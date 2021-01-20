Дело против топ-менеджеров Белгазпромбанка передано в Верховный суд. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для организации рассмотрения уголовное дело в отношении бывшего председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктора Бабарико, которому инкриминированы получение взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере по ч.3 ст.430 и ч.2 ст.235 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Согласно информации, шести бывшим заместителям председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованной группой по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В свою очередь совладелец и руководитель ООО «Активлизинг» обвиняется в даче взятки должностным лицам ОАО «Белгазпромбанк» в крупном размере на сумму не менее 2 млн 476 тыс. долларов США по ч.2 ст.431 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

По версии Генпрокуратуры, Виктор Бабарико, будучи председателем правления ОАО «Белгазпромбанк», с целью систематического получения незаконных денежных вознаграждений от представителей коммерческих структур создал из числа своих заместителей организованную группу.

Данная группа с 2004 по 2020 год, действуя в интересах ООО «Марконстрой», ООО «Приватлизинг» (ранее – ООО «Агентство по торговле в рассрочку»), ООО «Системы обработки информации», ООО «Правовой диалог» (ранее – ООО «Белторгтехнологии») и ООО «Активлизинг», незаконно получала от представителей названных коммерческих организаций деньги на сумму не менее 30 млн 491 тыс. рублей. Материальные ценности передавались исключительно в связи с занимаемым должностным положением за выполнение в интересах дающего взятку и представляемых ими лиц определенных действий, а также благоприятное решение вопросов, входящих в служебную компетенцию.

В Генпрокуратуре утверждают, что Виктор Бабарико с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше 1 млн рублей и другого имущества.

Вину в инкриминированных преступлениях обвиняемые, кроме Виктора Бабарико, признали в полном объеме.

Из материалов дела также следует, что проверка на причастность должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк» к коррупционным преступлениям начата в 2018 году. Раскрытию преступных финансовых операций среди прочего способствовало получение сведений из Республики Кипр в ответ на просьбу об оказании правовой помощи по уголовному делу.

«Изучение в Генеральной прокуратуре материалов уголовного дела показало, что исследование его обстоятельств произведено всесторонне, полно и объективно. Обвинение предъявлено с учетом собранных доказательств. Оснований для отмены либо изменения обвиняемым мер пресечения не имеется2, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.