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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ АВТОЗАПРАВКИ БЕЛОРУСНЕФТИ ПОЯВЯТСЯ В МИНСКЕ И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ


13:50 21.01.2021

Компания «Белоруснефть» в 2021 году планирует возвести три АЗС-новостройки, масштабно реконструировать 13 действующих объектов и модернизировать торговые залы более 50 автозаправок.

Как пишет портал neft.by, новые автозаправочные станции появятся в Минске и Минской области.

По предварительным планам, во втором полугодии предприятие «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» введет в эксплуатацию АЗС на 13-14 километре трассы М3 Минск-Витебск (поселок Боровляны Минский район). Объект будет построен в новом фирменном стиле компании, который, сохраняя узнаваемую концепцию сети, отличается современными решениями в дизайне, планировке и функциональности.

Еще два автозаправочных мультикомплекса осенью 2021 года возведут в столице. Предприятие «Белоруснефть-Минскавтозаправка» планирует построить АЗС на пересечении улиц Уборевича и Ташкентская, а также на автодороге Р-65 Заславль – Дзержинск – Озеро у деревни Захаричи.

Серьезная реконструкция затронет 13 АЗС во всех областях страны. Одна из них – автозаправочная станция № 21 в Гомеле по улице Докутович – после масштабных работ предстанет в формате «магазин у дома», который впервые применяется в торговом сегменте сети заправок «Белоруснефти».

Продолжится в регионах и активная модернизация торговых залов АЗС. Подобные работы предполагается провести на 53 придорожных объектах. После модернизации такие автозаправки не только приобретут современный вид, но и будут дополнены востребованными услугами и станут максимально удобными для клиентов.
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