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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ И ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТАХ
13:39 21.01.2021
Власти Беларуси ужесточат наказание за неуплату налогов и зарплату в конвертах. Принятие самых жестких мер в отношении этого потребовал сегодня Лукашенко на совещании с правительством.
"Капитальная задача для всех присутствующих - внесите самые жесткие меры за нарушение законодательства по налогообложению. Внесите американские законы, которые действуют в Соединенных Штатах Америки. Давайте примем их. Никто критиковать не будет - оплот демократии. Там налогообложение регулируется жестко, и за неуплату налогов там бешеные сроки. А у нас целые отрасли уходят в тень, и мы на это спокойно смотрим", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
По его словам, за зарплаты в конвертах также должна быть серьезнейшая ответственность.
"Примите это к исполнению немедленно", - потребовал он.
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