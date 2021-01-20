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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ
13:26 21.01.2021
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.
«21 января в 12.19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.
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