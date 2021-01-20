Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики.

«21 января в 12.19 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет плановое повышение его мощности до номинальной, в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.