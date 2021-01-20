Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 января 2021 года выросло до более 232 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 232 тыс. 298 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 216 тыс. 744 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны – 2378 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1619 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1804 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 16 тыс. 594 теста. Всего в стране проведено 4 млн 311 тыс. 968 тестов.