В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 12,9 млн тонн грузов, или 95,4% к 2019 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1945,6 млн тонно-километров, или 100,03% к уровню прошлого года.

Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовалось 160,8 млн человек, или 85,1% к 2019 году.

Пассажирооборот составил 1192,3 млн пассажиро-километров, или 79,1% к уровню прошлого года.