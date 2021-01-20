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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛИСЬ НА 4,6%
12:55 21.01.2021
В 2020 году организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 12,9 млн тонн грузов, или 95,4% к 2019 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1945,6 млн тонно-километров, или 100,03% к уровню прошлого года.
Услугами пассажирского транспорта в 2020 году воспользовалось 160,8 млн человек, или 85,1% к 2019 году.
Пассажирооборот составил 1192,3 млн пассажиро-километров, или 79,1% к уровню прошлого года.
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