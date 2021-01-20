Действующие условия для агроэкоусадеб и льготное кредитование для них должны быть сохранены до 2030 года. Об этом сегодня заявил Лукашенко на совещании с правительством.

По его словам, за 14 лет число объектов агроэкотуризма выросло в 80 раз - с 34 до почти 3 тыс. В 2020 году они приняли более полумиллиона гостей.

"При этом услуги туризма стали очень популярны как среди гостей нашей страны, так и белорусов, особенно в период пандемии, когда большинство стран для путешествий закрылись. Последние события показывают, что спрос на этноотдых во всем мире будет только расти", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Правительство выступает за продление действующих условий для агроэкоусадеб и сохранение льготного кредитования до 2030 года.

"Я не против поддерживать, тем более это было мое решение, и я стоял у истоков зарождения агроэкотуризма. Из чего исходил: надо деревне дать дополнительно глоток воздуха. Разве это не путь поднять село? Создали соответствующие условия. Я не против поддерживать их и дальше. Но мы ни в коем случае не должны уходить за пятилетку. Мы же принимаем все программы максимум на пятилетку, давайте пятилеткой и ограничимся", - сказал Лукашенко.

Он поручил правительству в ближайшее время досконально изучить функционирование агроэкоусадеб, чтобы не оказалось так, что поддержка оказывается тем, кто под прикрытием туристических услуг занимается иным бизнесом.

"Давайте еще раз вернемся в целом к законодательству по агроэкотуризму, и если надо поддержать дополнительное развитие усадеб, давайте их поддержим, - добавил Лукашенко. - Важно, чтобы такой отдых был востребован прежде всего белорусами и доступен для белорусов".