Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводит проверку в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью»

«Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, проводится проверка в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью», - говорится в сообщении Комитета госконтроля Беларуси.

В нем заявляется, что по результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.