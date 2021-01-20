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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАЩИТА ДАННЫХ В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ БЕЛТЕЛЕКОМ» БУДЕТ УСИЛЕНА
12:02 21.01.2021
Защита данных в приложении «Мой Белтелеком» будет усилена. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в РУП «Белтелеком».
Согласно информации, 22 января с 01.00 до 06.00 часов специалисты компании проведут работы по включению двухфакторной аутентификации пользователям приложения «Мой Белтелеком», у которых она была отключена.
Идентификатором пользователя в приложении «Мой Белтелеком» является номер мобильного телефона. Поэтому при попытке войти в свой аккаунт абонент получит код авторизации в SMS-сообщении.
У новых пользователей после выполненных работ двухфакторная аутентификация будет включена по умолчанию.
Приложение «Мой Белтелеком» – удобный инструмент, который помогает удаленно управлять услугами связи. Позволяет следить за балансом, менять тарифные планы, подключать и отключать дополнительные услуги, отслеживать статистику потребления услуг, пополнять счет и многое другое. Для пользователей, предпочитающих работать на персональных компьютерах, есть web-версия приложения.
Для скачивания также доступны версии для Android и iOS.
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