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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД СНИЗИЛОСЬ НА 2,3%
11:42 21.01.2021
В 2020 году объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 15 602,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,7% к уровню 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 103,7%, в обрабатывающей промышленности – 98,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,8%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99%.
Индекс промышленного производства в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. составил 103,2%, с ноябрем 2020 г. – 100,4%.
В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень предыдущего года. В производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры прирост составил 22,1%, изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – 9,5%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 5,9%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – 2,3%.
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