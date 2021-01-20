Снижение транзитной транспортировки нефти используется специалистами ОАО «Гомельтранснефть Дружба» для проведения дополнительных ремонтных работ объектов линейной части нефтепроводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, с 11 по 14 января 2021 г. осуществлены работы по подключению реконструированных участков нефтепровода Мозырь-Брест на 293 и 321 км и ремонту дефектов на линейной части. При этом ежесуточная перекачка в направлении Польши осуществлялась в соответствии с ранее согласованным с ПАО «Транснефть» графиком транспортировки нефти и в объеме свыше 60 тыс. тонн в сутки.

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в полном объеме выполняет договорные обязательства по транспортировке нефти магистральными нефтепроводами, расположенными на территории Беларуси, и не имеет претензий от потребителей углеводородного сырья.

Вместе с тем, отметили в пресс-службе, со стороны ПАО «Транснефть» отмечается значительное снижение фактических объемов транспортировки по транзитным направлениям от плановых значений в объеме около 4,5 млн тонн, в том числе в направлении Польши – на 1,8 млн тонн, в направлении Украины – на 2,7 млн тонн.

Тенденция снижения ПАО «Транснефть» транзитной транспортировки нефти в части загрузки нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» сохранилась и в январе 2021 года, отметили в пресс-службе.